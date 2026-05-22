22/05/2026

34:29 MIN La Cultureta 12x35: La España de Heidi e Interviú (1976) En Más de uno compartir La Cultureta 12x35: La España de Heidi e Interviú (1976) Código copiado









El mismo día del mismo mes del mismo año algo empieza y algo acaba, en España, con tan sólo unas horas de diferencia. Franco ha muerto hace seis meses. Aquella mañana de aquel sábado llega a los quioscos el primer número de la revista Interviú y aquella misma tarde se emite el último episodio de 'Heidi'. ¿Cómo se relacionan ambos fenómenos? ¿Cómo se vivió la emisión de la serie de animación japonesa, cosechando audiencias masivas? ¿Es cierto que dejó de emitirse, durante una semana, por culpa de la muerte del dictador? ¿Y quién es la mujer que aparecía en la portada del primer número de Interviú? ¿Y la historia de Marisol con la mítica publicación? ¿Y la de Lola Flores? Echamos la vista atrás, aprovechando esta efeméride exacta del 22 de mayo de 1976, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares y Sergio del Molino.