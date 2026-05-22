ondacero.es
Más de uno

22/05/2026

Heidi
  • 34:29 MIN

La Cultureta 12x35: La España de Heidi e Interviú (1976)

En Más de uno

compartir
La Cultureta 12x35: La España de Heidi e Interviú (1976)

El mismo día del mismo mes del mismo año algo empieza y algo acaba, en España, con tan sólo unas horas de diferencia. Franco ha muerto hace seis meses. Aquella mañana de aquel sábado llega a los quioscos el primer número de la revista Interviú y aquella misma tarde se emite el último episodio de 'Heidi'. ¿Cómo se relacionan ambos fenómenos? ¿Cómo se vivió la emisión de la serie de animación japonesa, cosechando audiencias masivas? ¿Es cierto que dejó de emitirse, durante una semana, por culpa de la muerte del dictador? ¿Y quién es la mujer que aparecía en la portada del primer número de Interviú? ¿Y la historia de Marisol con la mítica publicación? ¿Y la de Lola Flores? Echamos la vista atrás, aprovechando esta efeméride exacta del 22 de mayo de 1976, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares y Sergio del Molino.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer