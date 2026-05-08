08/05/2026 La Cultureta 12x33: Un dibujante llamado Santiago Ramón y Cajal

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El padre (severo) y el hijo (díscolo) hicieron un trato: si estudias puedes apuntarte, por fin, a clases de pintura. No sospechaban todavía ninguno de los dos que la medicina y el arte iban a quedar, desde entonces, íntimamente ligados en sus vidas, y sobre todo que iban a inspirar los descubrimientos mundialmente revolucionarios del padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal. Abundamos en la historia del científico aragonés y de su relación decisiva con el dibujo o la fotografía a partir del documental 'Ramón y Cajal: Dibujos en la retina', que han visto Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares y Sergio del Molino. Además, celebramos el Premio Princesa de Asturias 2026 de Comunicación y Humanidades para el famoso Estudio Ghibli del japonés Hayao Miyazaki y felicitamos, en su 100º cumpleaños, al naturalista británico David Attenborough. Y recomendamos la película en cartelera 'La isla de Amrum' y la versión de la ópera 'Salomé' en cartel, actualmente, en el Teatro de Les Arts de Valencia.