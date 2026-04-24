24/04/2026 La Cultureta 12x31: Manolo Vicent, según Trueba y una novela gráfica sobre el Gijón

32:05 MIN La Cultureta 12x31: Manolo Vicent, según Trueba y una novela gráfica sobre el Gijón Más de uno compartir La Cultureta 12x31: Manolo Vicent, según Trueba y una novela gráfica sobre el Gijón Código copiado









Un escritor que acaba de cumplir 90 años… y que estuvo a punto de morir con siete. La vida —y la mirada— de Manuel Vicent protagonizan 'Mañana seré feliz', el documental de David Trueba que repasa su memoria, su carácter y su forma de entender la democracia —como un gin-tonic— y el paso del tiempo. Además, viajamos al Café Gijón de los años 20 y 30 con 'Posturismo', un tebeo que reconstruye —casi de forma obsesiva— el ecosistema cultural de la época y a sus más de 200 protagonistas. Un ejercicio de memoria… y de mitificación. Lo comentamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo —a quien, por cierto, ha reivindicado nada menos que Anne Hathaway por 'Colossal'.