17/04/2026 La Cultureta 12x30: Landa, vecino del quinto (Wigman, bailarina de primera)

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"Yo no vuelvo. Esto es una pandilla de locos", dijo un actor de teatro y de doblaje nada más terminar de rodar su primera película. Cincuenta años después había participado en más de noventa y se había convertido en parte indispensable del cine español y de la memoria sentimental de sus espectadores. Hemos visto 'Landa', documental de estreno sobre el famoso actor navarro, a cuenta además de la reedición de la excelente biografía de Marcos Ordóñez, 'Alfredo el Grande'. ¿Qué es exactamente el landismo? ¿Sigue estando estigmatizado? ¿Y cómo ha envejecido el cine de Landa y su propia figura, no carente de algunas sombras y algo de mal carácter? Lo analizamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, hemos leído también 'Wigman: La danza o la vida', tebeo sobre la bailarina alemana expresionista Mary Wigman, que revolucionó la danza de su época, chocó con el nazismo y fue amiga de la legendaria Martha Graham.