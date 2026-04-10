10/04/2026 La Cultureta 12x29: La gracia ingrávida de Sorrentino

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Un presidente italiano saliente, ya casi anciano. Un dilema imposible de resolver justo antes de jubilarse. Una ley de eutanasia que, de rubricarla, te convierte en un asesino y, de rechazarla, en un torturador. ¿Qué hacer? ¿Qué haría un coracero? ¿Qué haría un astronauta? Con esta premisa ética y política, el director italiano Paolo Sorrentino nos sorprende con su película más sobria y menos barroca y festiva, en las coordenadas grises de la gobernancia, la duda y el miedo; y sin embargo sin escatimar humor, inteligencia y emoción. Analizamos ‘La Grazia’ (ahora en cines) con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho nos habla de la reedición de ‘Kill Bill’ de Tarantino, que reunifica las dos películas (separadas, en su momento, por exigencia de Harvey Weinstein). Y nos involucramos en la polémica sobre los supuestos orígenes gallegos de Cristóbal Colón.