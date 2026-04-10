ondacero.es
Más de uno

10/04/2026

La Cultureta 12x29: La gracia ingrávida de Sorrentino

El director italiano Paolo Sorrentino
  • 33:39 MIN

La Cultureta 12x29: La gracia ingrávida de Sorrentino

Más de uno

compartir
La Cultureta 12x29: La gracia ingrávida de Sorrentino

Un presidente italiano saliente, ya casi anciano. Un dilema imposible de resolver justo antes de jubilarse. Una ley de eutanasia que, de rubricarla, te convierte en un asesino y, de rechazarla, en un torturador. ¿Qué hacer? ¿Qué haría un coracero? ¿Qué haría un astronauta? Con esta premisa ética y política, el director italiano Paolo Sorrentino nos sorprende con su película más sobria y menos barroca y festiva, en las coordenadas grises de la gobernancia, la duda y el miedo; y sin embargo sin escatimar humor, inteligencia y emoción. Analizamos ‘La Grazia’ (ahora en cines) con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho nos habla de la reedición de ‘Kill Bill’ de Tarantino, que reunifica las dos películas (separadas, en su momento, por exigencia de Harvey Weinstein). Y nos involucramos en la polémica sobre los supuestos orígenes gallegos de Cristóbal Colón.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer