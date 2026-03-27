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27/03/2026

La Cultureta 12x28: La música infinita de Bach

johann sebastian bach
  • 32:59 MIN

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La Cultureta 12x28: La música infinita de Bach

Hace doscientos años un compositor de solo 20 años exhumó la figura musical de otro alemán que hoy resulta inevitable y omnipresente. Bach no había sido especialmente célebre en vida y después de ella cayó bajo el peso monumental de Haydn, Mozart y Bach. Fue algo después, en 1829, cuando Félix Mendelssohn, con solo 20 años, comienza a representar de nuevo al autor de 'La Pasión según San Mateo'. Su obra va tomando posesión, entonces, del lugar imprescindible que hoy posee por derecho. Todo esto, y mucho más, se cuenta en el libro 'Bach: La música infinita', de Regino Mateo, que han leído esta semana Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho reseña la película 'Altas capacidades'.

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