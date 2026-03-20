20/03/2026 La Cultureta 12x27: La farsa kafkiana de ‘Portobello’

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28 millones de espectadores. Un presentador estrella y condecorado por el Estado. Una legión de seguidores. Un auténtico fenómeno sociológico y televisivo en Italia que, de repente, salta por los aires el 17 de junio de 1983, cuando Enzo Tortora es detenido y acusado de colaborar con la Camorra. Este es el punto de partida de 'Portobello', la nueva serie del octogenario director Marco Bellochio. ¿Es culpable o inocente? ¿Es todo una gran farsa? ¿Y qué nos dice de Italia, incluso de España, de nuestra época de telerrealidad, toda la peripecia de 'Portobello'? Lo debatimos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, debatimos sobre la estrategia promocional de la última entrega de 'Torrente' y su negativa a desvelar ninguna información antes del estreno (e incluso después en lo que se refiere a los cameos). Y Rosa reseña la nueva película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad'.