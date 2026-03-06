06/03/2026 La Cultureta 12x25: El neorrealismo berlangiano del iraní Jafar Panahi

Es uno de los únicos cuatro directores de la historia en ganar en los tres principales festivales de cine del mundo (Cannes, Venecia y Berlín). Ha sido encarcelado dos veces en su propio país, Irán. Aprendió de su compatriota y maestro Abbas Kiarostami. Y ahora puede ganar su primer Óscar por su última película, 'Un simple accidente'. ¿Qué hace especial el cine de Jafar Panahi? ¿Qué ha aprendido en prisión? ¿Y qué importancia tiene el sonido, en concreto, en 'Un simple accidente'? Lo debatimos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, apadrinamos la nueva novela de Sergio del Molino, 'La hija', que abunda en la misteriosa figura de la pintora 'goyesca' Rosario Weiss.