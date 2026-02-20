20/02/2026 La Cultureta 12x23: El nacimiento del Impresionismo (y la muerte de Robert Duvall)

32:02 MIN La Cultureta 12x23: El nacimiento del Impresionismo (y la muerte de Robert Duvall) En Más de uno compartir La Cultureta 12x23: El nacimiento del Impresionismo (y la muerte de Robert Duvall) Código copiado









Despedimos al actor de 'El Padrino', 'Apocalypse Now', 'Network' o 'Matar a un ruiseñor', Robert Duvall, debatiendo sobre su posible (y oportuna) ausencia de carisma o belleza en comparación con las rutilantes estrellas que siempre lo rodearon. Lo hacemos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, hemos leído 'París en ruinas', una fascinante inmersión en la Francia artística y convulsa (Guerra Francoprusiana, Comuna de París) que, en torno a 1870, dio a luz el estilo pictórico de Monet, Degas, Cezanne o Pissarro: el Impresionismo.