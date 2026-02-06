06/02/2026 La Cultureta 12x22: El camino a Shoah

La Cultureta 12x22: El camino a Shoah En Más de uno









Hace más de cincuenta años el director de cine francés Claude Lanzmann se enfrentó al desafío de hacer un documental sobre el Holocausto, cuando el exterminio judío aún era una materia histórica y éticamente borrosa y discutida. Tardaría 12 años en terminarlo y cambiaría para siempre nuestra percepción sobre la matanza y sobre el género documental. ¿Por qué 'Shoah' exigió a Lanzmann mendigar, mentir, acabar en el hospital e incluso expedir un pasaporte falso? ¿Por qué su austera propuesta fue tan revolucionaria? ¿Y cómo percibimos el Holocausto, 40 años después de 'Shoah'? Lo analizamos, a propósito de lanzamiento en streaming de su versión remasterizada, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho reseña la muy nominada 'Marty Supreme', en la que Timothée Chalamet encarna al jugador de ping pong neoyorkino Marty Reisman.