ondacero.es
Más de uno

06/02/2026

La Cultureta 12x22: El camino a Shoah

Brazalete para las judíos en los campos de concentración nazis
  • 32:30 MIN

La Cultureta 12x22: El camino a Shoah

En Más de uno

compartir
La Cultureta 12x22: El camino a Shoah

Hace más de cincuenta años el director de cine francés Claude Lanzmann se enfrentó al desafío de hacer un documental sobre el Holocausto, cuando el exterminio judío aún era una materia histórica y éticamente borrosa y discutida. Tardaría 12 años en terminarlo y cambiaría para siempre nuestra percepción sobre la matanza y sobre el género documental. ¿Por qué 'Shoah' exigió a Lanzmann mendigar, mentir, acabar en el hospital e incluso expedir un pasaporte falso? ¿Por qué su austera propuesta fue tan revolucionaria? ¿Y cómo percibimos el Holocausto, 40 años después de 'Shoah'? Lo analizamos, a propósito de lanzamiento en streaming de su versión remasterizada, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Nacho reseña la muy nominada 'Marty Supreme', en la que Timothée Chalamet encarna al jugador de ping pong neoyorkino Marty Reisman.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer