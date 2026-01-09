33:46 MIN La Cultureta 12x18: Conspiraciones y periodistas de investigación (Hersh, Nixon, Watergate)

En Más de uno









Viajamos de vuelta a la era de las redacciones llenas de humo, las gargantas profundas y los complots gubernamentales para rescatar la figura de Seymour Hersh, periodista estrella de padre húngaro y judío que huyó del Holocausto. La peripecia periodística del gruñón Hersh (88 años) se recoge en el documental 'Cover-up', que da cuenta de sus exclusivas pero también de sus meteduras de pata. ¿Cómo destapó una parte del Watergate? ¿Qué pensaba de él el presidente Nixon? ¿Y con qué importantes noticias se ha equivocado? Lo comentamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Vigalondo desmenuza la tercera entrega del serial de películas 'Puñales por la espalda', que hacen del misterio "algo más grande que la solución".