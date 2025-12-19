ondacero.es
Más de uno

29:59 MIN

Exposición ‘Estación Zhivago. 60 años de un rodaje épico’, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, a 9 de agosto de 2025, en Madrid (España)
  • 29:59 MIN

La Cultureta 12x16: No nieva en Soria para 'Doctor Zhivago'

En Más de uno

compartir
La Cultureta 12x16: No nieva en Soria para 'Doctor Zhivago'

Regresamos sobre el clásico de David Lean a propósito de su 60º aniversario. Una película rodada sobre todo en España, en Granada, Madrid y sobre todo la provincia de Soria, pese a la ausencia de las nevadas previstas. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué lugares madrileños aparecen en la película? ¿Y qué otras opciones de casting se manejaron? La comentamos, como siempre, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, despedimos al director Rob Reiner ('Cuado Harry encontró a Sally', 'La princesa prometida', 'Algunos hombres buenos').

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer