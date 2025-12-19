La Cultureta 12x16: No nieva en Soria para 'Doctor Zhivago'

29:59 MIN

Regresamos sobre el clásico de David Lean a propósito de su 60º aniversario. Una película rodada sobre todo en España, en Granada, Madrid y sobre todo la provincia de Soria, pese a la ausencia de las nevadas previstas. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué lugares madrileños aparecen en la película? ¿Y qué otras opciones de casting se manejaron? La comentamos, como siempre, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, despedimos al director Rob Reiner ('Cuado Harry encontró a Sally', 'La princesa prometida', 'Algunos hombres buenos').