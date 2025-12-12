ondacero.es
Partenón, Atenas.
La Cultureta 12x15: Mary Beard nos enseña el Partenón (y nos felicita el EGM)

La Cultureta 12x15: Mary Beard nos enseña el Partenón (y nos felicita el EGM)

La editorial Crítica publica la traducción de uno de los libros clásicos de Mary Beard, 'El Partenón', sobre la gran obra de la Antigua Grecia cuya fama no solo responde a su magnitud artística, sino también a las polémicas sobre su desmembramiento. ¿Deben regresar los famosos mármoles robados a Atenas, o deben seguir en el Museo Británico? Lo debatimos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, abundamos en la pugna entre Netflix y Paramount por comprar Warner (disputa en la que se ha involucrado el propio presidente de los Estados Unidos) y recibimos el mensaje más esperado: una felicitación (no está claro si verdadera o falsa) de la propia Mary Beard por nuestro dato de audiencia.

