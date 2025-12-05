La Cultureta 12x14: Katherine Hepburn, reina de África

ondacero.es
Humphrey Bogart como Charlie Allnut y Katharine Hepburn como Rose Sayer en la película de 1951 The African Queen, a bordo del barco del mismo nombre.
En Más de uno

Era la época en la que las películas sobre África no se hacían en África. Aquel tiempo en el que aún había verdaderas estrellas (Huston, Bogart, Hepburn) y el cine, hasta cierto punto, se hacía sobre la marcha. Todas las aventuras que implicó el rodaje de 'La reina de África' (1951) están en el libro que escribió la propia Hepburn sobre cómo se hizo la película que le dio a Bogart su único Oscar. La editorial Hatari Books reedita 'Así hicimos La reina de África', en el que la actriz cuenta en primera persona los avatares de una producción en el Congo belga, en mitad de la nada y con la naturaleza en contra. Lo han leído Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, comentamos la lista del New York Times de las mejores películas del año 2025.

