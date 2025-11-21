29:22 MIN La Cultureta 12x12: La cartelera de la España de 1975 (y un paseo por Hollywood)

‘Furtivos’, ‘El coloso en llamas’, ‘Jesucristo Superstar’, ‘Tiburón’... En noviembre de 1975 los españoles siguieron yendo al cine (mientras se moría Franco) y lo hicieron para ver estas películas y muchas más, normalmente estrenadas meses o incluso años tarde respecto a Estados Unidos. Hacemos este viaje en el tiempo a las salas de hace 50 años junto a Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. ¿Cuáles eran los gustos de la época? ¿Se seguían censurando películas? ¿Y triunfaba ya el cine del destape? Además, aprovechamos la presencia de Amón en Los Ángeles, California, para abundar en los argumentos culturetas de la ciudad que alumbró a Hollywood, pero también a Harry Bosch, Philip Marlowe o AM. Holmes.