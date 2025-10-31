32:27 MIN

32:27 MIN La Cultureta 12x09: Monjas, terremotos y otras historias de terror En Más de uno









"Cada día que pasa sin que ocurra aumenta la posibilidad de que suceda pronto". Con estas palabras la periodista Kathryn Schulz documenta la probabilidad de un gran terremoto en el norte de la costa oeste estadounidense. Lo hace en su libro 'El gran terremoto', que han leído esta semana, y comentan, Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, en esta noche de Halloween, nos detenemos en la figura cinematográfica de las monjas, rol que han encarnado glorias nacionales como Lina Morgan, Gracita Morales o Carmen Sevilla. Engrosa ahora también esta nómina la actriz guipuzcoana Nagore Aramburu, en un registro muy diferente, en la película 'Los domingos', que provoca un debate irresoluble sobre la vocación religiosa, la paternidad y la familia en la sociedad del siglo XXI.