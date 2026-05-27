27/05/2026 Así afecta la subida del Euribor a las hipotecas tras la guerra de Irán

José Carlos Díez analiza en Más de uno, como cada miércoles, la actualidad del sector bancario y cómo afecta esta a la economía de los españoles.

José Carlos Díez, como cada miércoles, analiza en Más de uno la actualidad del sector bancario y cómo afecta esta a nuestra economía. "Tras la guerra de Irán y la subida de precios del petróleo y gas, los inversores esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés", apunta, mientras que "el Euribor a un año ha pasado del 2,2% en febrero al 2,8% en mayo".

Esto, según apunta Díez, afecta a los hipotecados, ya que "antes de 2014 la mayoría de hipotecas se firmaban a tipo variable y las subidas del Euribor provocaban una subida de la cuota mensual". En cambio, ahora "tres de cada cuatro hipotecas se firman a tipo fijo y esa subida no le afecta nada al hipotecado".

Es decir, "las nuevas hipotecas deberían subir de tipos pero por el momento no lo están haciendo y se están firmando por debajo del Euribor". En este sentido, Díez alega que "los españoles deberíamos valorar más estar en el Euro, tener la inflación baja y disfrutar de las hipotecas más baratas de Europa, según el BCE".