27/05/2026
Así afecta la subida del Euribor a las hipotecas tras la guerra de Irán
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Así afecta la subida del Euribor a las hipotecas tras la guerra de Irán
EL FARO ECONÓMICO DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO
José Carlos Díez analiza en Más de uno, como cada miércoles, la actualidad del sector bancario y cómo afecta esta a la economía de los españoles.
José Carlos Díez, como cada miércoles, analiza en Más de uno la actualidad del sector bancario y cómo afecta esta a nuestra economía. "Tras la guerra de Irán y la subida de precios del petróleo y gas, los inversores esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés", apunta, mientras que "el Euribor a un año ha pasado del 2,2% en febrero al 2,8% en mayo".
Esto, según apunta Díez, afecta a los hipotecados, ya que "antes de 2014 la mayoría de hipotecas se firmaban a tipo variable y las subidas del Euribor provocaban una subida de la cuota mensual". En cambio, ahora "tres de cada cuatro hipotecas se firman a tipo fijo y esa subida no le afecta nada al hipotecado".
Es decir, "las nuevas hipotecas deberían subir de tipos pero por el momento no lo están haciendo y se están firmando por debajo del Euribor". En este sentido, Díez alega que "los españoles deberíamos valorar más estar en el Euro, tener la inflación baja y disfrutar de las hipotecas más baratas de Europa, según el BCE".