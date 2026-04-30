30/04/2026 La subida del nivel del mar: qué sabemos sobre ella y cómo nos afecta

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El misterio de la biblioteca de Alberto Aparici se convierte en una puerta abierta —literal— a uno de los debates científicos más importantes de nuestro tiempo: el nivel del mar. Entre libros de oceanografía y un inquietante periódico del pasado, la sección desmonta mitos, señala exageraciones y pone el foco en lo que realmente dice la ciencia hoy. Con la ayuda de la experta Stéphanie Aparicio, el viaje pasa del suspense al dato: ¿está subiendo el mar?, ¿cómo se mide?, ¿cuándo lo notaremos de verdad? Una pieza que mezcla narrativa, humor y rigor para entender qué hay —y qué no— detrás de uno de los grandes titulares del cambio climático.