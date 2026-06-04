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04/06/2026

Escena de Interstellar
  • 13:03 MIN

Películas de ciencia ficción (que pasan el filtro de Aparici)

La biblioteca de Aparici

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Películas de ciencia ficción (que pasan el filtro de Aparici)

Alberto Aparici dedica su Biblioteca a una selección muy personal de películas de ciencia ficción que superan su exigente "sello de aprobación". Coincidiendo con el décimo aniversario de 'La llegada', ha reivindicado una forma de entender el género en la que el descubrimiento y la exploración de lo desconocido son el verdadero motor de la historia. A partir de ahí, ha repasado algunos títulos imprescindibles como 2001: 'Una odisea del espacio', 'Primer', 'The Man from Earth' e 'Interstellar', ejemplos de cómo el cine puede convertir las grandes preguntas científicas en relatos fascinantes sin renunciar al rigor ni a la imaginación.

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