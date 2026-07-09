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09/07/2026

Herculano. Casa del Mosaico de Neptuno y Anfitrite.
  • 14:52 MIN

Los papiros de Herculano (Parte II) La única biblioteca de la Antigüedad se está empezando a leer

La biblioteca de Aparici

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Los papiros de Herculano (Parte II) La única biblioteca de la Antigüedad se está empezando a leer

En la penúltima entrega de la temporada, Alberto Aparici abre las puertas de la misteriosa biblioteca para descubrir uno de los mayores tesoros de la Antigüedad: los papiros de Herculano, carbonizados por la erupción del Vesubio hace casi dos mil años. Gracias a una revolucionaria técnica de lectura virtual mediante rayos X e inteligencia artificial, algunos de esos manuscritos empiezan a revelar por fin su contenido, demostrando que la tecnología también puede rescatar la historia que parecía perdida para siempre.

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