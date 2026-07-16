16/07/2026

16:13 MIN Leer el clima en los archivos: Cómo reconstruir las temperaturas del pasado a partir de lo que quedó escrito La biblioteca de Aparici compartir Leer el clima en los archivos: Cómo reconstruir las temperaturas del pasado a partir de lo que quedó escrito Código copiado









En la última sección de la temporada, Alberto Aparici traslada su biblioteca al estudio para abrir un volumen dedicado a los grandes exploradores científicos. A partir de las expediciones de Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Félix de Azara, el divulgador explica cómo las mediciones realizadas hace más de dos siglos ayudan hoy a reconstruir el clima del pasado. Para profundizar en ello, interviene el físico e investigador José Manuel Vaquero, especialista en los históricos registros meteorológicos del Real Observatorio de la Armada de San Fernando.