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16/07/2026

Alberto Aparici
  • 16:13 MIN

Leer el clima en los archivos: Cómo reconstruir las temperaturas del pasado a partir de lo que quedó escrito

La biblioteca de Aparici

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Leer el clima en los archivos: Cómo reconstruir las temperaturas del pasado a partir de lo que quedó escrito

En la última sección de la temporada, Alberto Aparici traslada su biblioteca al estudio para abrir un volumen dedicado a los grandes exploradores científicos. A partir de las expediciones de Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Félix de Azara, el divulgador explica cómo las mediciones realizadas hace más de dos siglos ayudan hoy a reconstruir el clima del pasado. Para profundizar en ello, interviene el físico e investigador José Manuel Vaquero, especialista en los históricos registros meteorológicos del Real Observatorio de la Armada de San Fernando.

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