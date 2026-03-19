19/03/2026 Hormigas clonadoras … o cómo (y por qué) una reina pone huevos de otra especie

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Mientras continúa la cuenta atrás para la cremà en Valencia, Carlos Alsina conecta con sus "enviados especiales" para seguir de cerca el incierto destino de su ninot, cuya salvación parece cada vez más complicada ante la estricta tradición fallera. Pero la conexión da un giro inesperado cuando Alberto Aparici irrumpe con una "emergencia mirmecológica": una invasión de hormigas en su biblioteca que, lejos de buscar comida, parecen tener intereses mucho más… intelectuales.

Siguiendo su rastro, el equipo descubre a estos insectos "bibliófilos" husmeando entre obras científicas hasta dar con el Darwinismo de Alfred Russel Wallace, lo que sirve de punto de partida para explicar uno de los hallazgos más sorprendentes de la biología reciente: una especie de hormiga, Messor ibericus, capaz de producir machos de otra especie distinta, un fenómeno detectado en 2025 que desafía las bases de la evolución. Con la ayuda de un experto de la Estación Biológica de Doñana, José Manuel Vidal Cordero, el programa profundiza en este extraño caso de "parasitismo sexual" que está desconcertando a la comunidad científica.