28/05/2026

17:31 MIN Diferencias entre escribir a mano y a máquina … en el cerebro humano La biblioteca de Aparici compartir Diferencias entre escribir a mano y a máquina … en el cerebro humano Código copiado









En su sección de ciencia en Más de uno, Alberto Aparici ha aprovechado la posible clasificación del CD Castellón para el playoff de ascenso a Primera para introducir un tema muy distinto: la desaparición progresiva de la escritura a mano. Junto a Begoña Gómez de la Fuente y Jorge Abad, el divulgador ha recorrido manuscritos originales de autores como Tolstói, Kafka, Dickens o J.K. Rowling para reflexionar sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestra relación con la escritura. Aparici ha recordado además estudios recientes que apuntan a que escribir a mano podría favorecer una actividad cerebral más rica y una mejor comprensión de los conceptos frente al teclado. El programa contó también con la participación del biólogo y experto en neuroeducación David Bueno, profesor de la Universitat de Barcelona, que explicó cómo influye la escritura manual en el aprendizaje y el funcionamiento del cerebro.