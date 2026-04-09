09/04/2026 La ciencia de 'Proyecto Hail Mary'

Un viaje espacial, una película y un poco de física sirven de excusa para una conversación tan divertida como reveladora en Más de Uno. Mientras Alberto Aparici se queda en Madrid en lugar de cubrir el amerizaje de Artemis II en California, el equipo fantasea con astronautas viendo cine en órbita y acaba entrando de lleno en el análisis de Proyecto Salvación, la nueva cinta protagonizada por Ryan Gosling. A partir de ahí, Aparici contrapone película y novela —la obra de Andy Weir— para defender que la verdadera esencia de la ciencia ficción está en el descubrimiento científico, no solo en el decorado espacial. Entre bromas y pullas, la charla deriva en conceptos como la gravedad artificial o la posibilidad de vida extraterrestre, demostrando que incluso una crítica de cine puede convertirse en una clase de física accesible y entretenida.