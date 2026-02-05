ondacero.es
Más de uno

05/02/2026

Calentando motores para volver a la Luna: La participación europea en la misión Artemisa II

El cohete de la misión Artemis II toma forma en el hangar
  • 17:37 MIN

Calentando motores para volver a la Luna: La participación europea en la misión Artemisa II

La biblioteca de Aparici

Calentando motores para volver a la Luna: La participación europea en la misión Artemisa II

En Más de uno, Carlos Alsina y Alberto Aparici recuerdan el legado del Apolo 11 para abordar el regreso de las misiones tripuladas a la Luna con Artemisa II, prevista para 2026. Aparici explica en qué consistirá este viaje alrededor del satélite y destaca la colaboración europea en la nave Orión. La sección ha contado además con la participación del ingeniero de la Agencia Espacial Europea, Guillermo González Gómez, que detalla el papel tecnológico europeo en el proyecto.

