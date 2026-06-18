18/06/2026

14:07 MIN El ángulo mágico del grafeno La biblioteca de Aparici compartir El ángulo mágico del grafeno Código copiado









¿Qué ocurre cuando se apilan dos láminas de grafeno y se gira una apenas 1,1 grados? Esa pregunta ha dado lugar a uno de los descubrimientos más importantes de la física reciente. Desde Bilbao, donde se entregan los Premios BBVA Fronteras del Conocimiento, Alberto Aparici conversa con el físico español Pablo Jarillo-Herrero, ganador del mismo, sobre el llamado 'ángulo mágico' del grafeno, un hallazgo que permite modificar el comportamiento de los electrones y abrir nuevas posibilidades para desarrollar materiales con propiedades extraordinarias, como la superconductividad.