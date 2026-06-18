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18/06/2026

Pablo Jarillo-Herrero, premio BBVA Fronteras del Conocimiento, junto a Alberto Aparici
  • 14:07 MIN

El ángulo mágico del grafeno

La biblioteca de Aparici

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El ángulo mágico del grafeno

¿Qué ocurre cuando se apilan dos láminas de grafeno y se gira una apenas 1,1 grados? Esa pregunta ha dado lugar a uno de los descubrimientos más importantes de la física reciente. Desde Bilbao, donde se entregan los Premios BBVA Fronteras del Conocimiento, Alberto Aparici conversa con el físico español Pablo Jarillo-Herrero, ganador del mismo, sobre el llamado 'ángulo mágico' del grafeno, un hallazgo que permite modificar el comportamiento de los electrones y abrir nuevas posibilidades para desarrollar materiales con propiedades extraordinarias, como la superconductividad.

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