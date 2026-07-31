31/07/2026 Lo contó la radio - Con Valeria Vegas

Imagen: Onda Cero

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Las grandes folclóricas también escribieron parte de su historia en la radio. En este episodio de 'Lo contó la radio', la periodista y escritora Valeria Vegas nos ayuda a descubrir cómo voces como Concha Piquer, Lola Flores, Carmen Sevilla o Rocío Jurado encontraron en las ondas un espacio decisivo para construir y mantener su popularidad.

¿Qué papel desempeñaron en este medio las grandes folclóricas españolas? A partir de su libro 'Tan flamencas: Vida, obra y milagros de nuestras folclóricas', Valeria Vegas analiza la estrecha relación que artistas como Imperio Argentina, Concha Piquer, Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico o Rocío Jurado mantuvieron con los micrófonos a lo largo de varias décadas.

La conversación se apoya en una amplia selección de documentos sonoros que recuperan entrevistas, actuaciones y momentos inolvidables emitidos por Radio Nacional de España, la Cadena SER, la COPE, Onda Cero y otras emisoras. Un recorrido por la memoria radiofónica que permite comprender cómo este medio contribuyó a convertir a las folclóricas en auténticos fenómenos populares, acompañó su evolución artística y, en muchos casos, les brindó una segunda vida cuando los escenarios y el cine dejaron de ocupar el primer plano.