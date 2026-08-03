03/08/2026 Lo contó la radio - Con Rafa Latorre

Imagen: Onda Cero

01H 31 MIN Lo contó la radio - Con Rafa Latorre CON DIEGO FORTEA compartir Lo contó la radio - Con Rafa Latorre Código copiado









Rafa Latorre analiza en Lo contó la radio los principales hitos de su carrera periodística y la transformación de la información radiofónica en las dos últimas décadas. Una conversación acompañada por documentos sonoros que recorren algunos de los acontecimientos que ha contado ante el micrófono.

Rafa Latorre se "enfrenta" a escuchar audios de sus comienzos en la radio. Volverá a oír sus primeros boletines informativos en la Cadena COPE, las primeras noticias que dio durante el nacimiento de Punto Radio, las coberturas internacionales en escenarios como Bali o las elecciones de Barack Obama, su incorporación a Más de uno junto a Carlos Alsina y su llegada a La Brújula.

A través de una selección de grabaciones históricas, el periodista comenta algunos de los momentos más significativos de su carrera y reflexiona sobre el ejercicio del periodismo en un contexto marcado por la inmediatez, la polarización política y los cambios en el consumo de información.