20/07/2026 Lo contó la radio - Con Carlos Alsina

01H 49 MIN Lo contó la radio - Con Carlos Alsina CON DIEGO FORTEA compartir Lo contó la radio - Con Carlos Alsina Código copiado









Carlos Alsina repasa en 'Lo contó la radio' más de tres décadas de trayectoria radiofónica, desde sus primeros pasos como reportero y redactor de los Servicios Informativos de Onda Cero hasta convertirse en editor de programas y en una de las voces más influyentes de la radio española. Un recorrido repleto de sonidos históricos, anécdotas poco conocidas y momentos decisivos de la carrera de uno de los mejores radiofonistas del país.

¿Cómo fueron los comienzos de Carlos Alsina en la radio? ¿Qué le llevó a abandonar la prensa escrita para ponerse delante de un micrófono? ¿Cómo vivió el cierre de Antena 3 Radio, el nacimiento de Radio Intereconomía y Radio Voz, su regreso a Onda Cero o su etapa como director de informativos? Lo que seguro que no sabían los oyentes es que trabajó durante un breve periodo de tiempo en la Cadena SER, que tuvo que ponerse al frente de 'Hora cero' (Antena 3 de Radio) cuando al presentador le estaba dando un amago de infarto en directo, que tuvo que quedarse sin técnico en directo durante un buen rato porque a éste le dio un apretón o que hubo un año en el que estuvo de guionista en un famoso concurso de televisión. En esta conversación, Alsina reconstruye toda su trayectoria profesional a través de documentos sonoros de archivo que permiten escuchar la evolución de sus locuciones y su forma de entender la radio. También recuerda algunas de las coberturas más importantes de su carrera, su paso por 'La Brújula', el nacimiento de 'Más de uno' y de 'La Cultureta', además de compartir anécdotas inéditas, decisiones profesionales y reflexiones sobre un oficio al que lleva dedicado más de treinta años.