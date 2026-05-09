09/05/2026 Nicolás Bugeda: "Los museos ya no son solo lugares donde se cuelgan cuadros, son espacios donde siempre ocurre algo"

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El Claustro del Centre del Carme de Valencia se ha convertido en escenario de radio en directo para recibir a 'La Cultureta Gran Reserva', donde Rubén Amón y su equipo han conversado con Nicolás Bugeda, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, sobre cómo los centros culturales están dejando de ser espacios estáticos para convertirse en lugares vivos, abiertos y pensados para todos los públicos.

Desde el Claustro del Centre del Carme Cultura Contemporánea, Nicolás Bugeda, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha explicado cómo este espacio se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la Comunitat, con una programación que integra exposiciones, música, cine y actividades para todos los públicos.

"Los museos ya no son solo lugares donde se cuelgan cuadros", ha señalado, "son espacios donde siempre ocurre algo". Una idea que resume el cambio de modelo hacia centros culturales más dinámicos y participativos.

De esta forma, el Centre del Carme se presenta como un espacio vivo que combina patrimonio histórico con una intensa actividad cultural contemporánea.

Un modelo cultural abierto y accesible

Durante la conversación con Rubén Amón y el equipo del programa, Nicolás Bugedaha defendido la democratización de la cultura, con propuestas dirigidas a todas las edades, desde la infancia hasta el público adulto, y con un enfoque inclusivo que busca atraer a nuevos visitantes.

Bugeda también ha destacado el carácter gratuito del centro como una apuesta clara por el acceso universal a la cultura: "La cultura llena el alma y debe estar al alcance de todos".

La entrevista ha servido además para repasar la programación del centro, con ciclos de música, cine y pensamiento, así como la colaboración con colectivos culturales que encuentran en este espacio un lugar para desarrollar su actividad.

'La Cultureta Gran Reserva' desde el Claustro del Centre del Carme Cultura Contemporánea | Juanpeiro.com

Apoyo a los artistas y compromiso con el sector cultural

Bugeda ha explicado también las iniciativas impulsadas tras la DANA para apoyar a los artistas afectados, desde la recuperación de obras hasta nuevos proyectos expositivos que contribuyen a reactivar su actividad.

Con esta intervención, Nicolás Bugeda dibuja un modelo de gestión cultural centrado en las personas, la accesibilidad y la conexión con la sociedad.

Especial 'La Cultureta Gran Reserva' desde el Centre del Carmen

Escucha aquí el programa completo de 'La Cultureta Gran Reserva' desde el Claustro del Centre del Carme Cultura Contemporánea:

Colabora la Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana.