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02/05/2026

La Cultureta Gran Reserva: El año del hambre y un fresco muy goyesco

La Cultureta Gran Reserva: El año del hambre y un fresco muy goyesco
  • 01H 29 MIN

La Cultureta Gran Reserva: El año del hambre y un fresco muy goyesco

CON RUBÉN AMÓN

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La Cultureta Gran Reserva: El año del hambre y un fresco muy goyesco

El Museo del Prado ha recuperado El año del hambre en Madrid, de José Aparicio. En vísperas del 2 de mayo, hablamos de la invasión francesa, del canon del Prado y de cómo cambia el prestigio de una obra con el paso del tiempo. Además, nos adelantamos a la reapertura en junio de la ermita de San Antonio de la Florida para hablar del fresco que Goya pintó en su cúpula. Con Rubén Amón, Isabel Vázquez, Rosa Belmonte, Sergio del Molino y Guillermo Altares.

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