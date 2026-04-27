27/04/2026 Susana Burgos: "Las iniciativas de la AEB buscan reforzar la competitividad de los bancos europeos"

Susana Burgos aporta su análisis en La Brújula, como cada lunes, sobre la situación económica y financiera actual.

Como cada lunes, en La Brújula hablamos con Susana Burgos, que hoy pone el foco en las asambleas anuales que ha celebrado el sector en estos últimos días; primero fue la CECA y luego la Asociación Española de Banca.

Lo que se ha abordado en dichas asambleas es lo que "marca la hoja de ruta para para los próximos meses". Según apunta Burgos, "resulta especialmente ilustrativa la respuesta que ha dado la Asociación Española de Banca a la consulta de la Comisión Europea sobre competitividad".

Las iniciativas que proponen la Asociación Española de Banca, dice Burgos, "buscan reforzar la competitividad de los bancos europeos, pero no por los bancos, sino por la autonomía estratégica de los 27". Es decir, "un marco regulatorio que sea coherente, predecible, sencillo, permite a a las entidades financiar las prioridades clave de la Unión y facilita la digitalización tanto en las entidades bancarias como en la economía en general".

También "favorece la integración del mercado único a través de economías de escala, eliminando obstáculos a operaciones transfronterizas y favoreciendo una consolidación eficiente, que es como se dice siempre en en economía".

Ahora, en cambio, Susana Burgos recuerda que "simplificar el marco regulatorio no no significa rebajar los estándares prudenciales, sino eliminar las duplicidades y la complejidad". Se trata, en definitiva, de quitar palos en las ruedas en lugar de de ponerlos.