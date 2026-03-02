02/03/2026 El papel de la sostenibilidad para garantizar el bienestar socioeconómico

Susana Burgos repasa en La Brújula lo tratado en una nueva edición de FINRESP.

La sostenibilidad como palanca de crecimiento para garantizar el bienestar socioeconómico ha sido el eje sobre el que ha pivotado el encuentro anual de FINRESP, que se ha celebrado este lunes en Madrid con la participación de representantes muy destacados del sector financiero y empresarial de nuestro país y del resto de Europa.

En FINRESP, el centro de finanzas responsables y sostenibles de España que impulsan las principales asociaciones de la industria financiera, tienen muy clara una cosa: nunca va a haber competitividad sostenible si no se tienen en cuenta los riesgos climáticos y sociales que afectan directamente a la estabilidad.

Y en este sentido hay un dato que indica que las cosas se están haciendo bien. La financiación sostenible en España ya ha superado los 90.000 millones de euros en préstamos y la financiación en forma de bonos verdes, sociales y sostenibles está por encima 17.000 millones, dos tercios de ellos emitidos por el sector financiero.

Cabe felicitar a la organización por el éxito de la jornada y a la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, que presidirá FINRESP a partir de ahora.

Sustituye en el cargo a Antonio Romero, a quien Kindelán ha querido agradecer el buen trabajo realizado hasta la fecha.

Suerte y, sobre todo, muchos aciertos.