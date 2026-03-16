16/03/2026 La importancia de concienciar a toda la población en la lucha contra el cibercrimen

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Susana Burgos habla en La Brújula sobre la importancia de proteger nuestros datos ante posibles ciberestafas.

Hoy ponemos el foco en un estudio elaborado por Sigma Dos según el cual las entidades bancarias son las instituciones que mayor confianza generan entre los españoles a la hora de proteger nuestros datos y protegernos de las ciberestafas.

Bizum se ha convertido en la operativa digital con la que nos sentimos más seguros a la hora de enviar dinero. Normal que esté llamado a ser el gran sistema de pagos europeo.

Con lo que hay que tener muchísimo cuidado es con el fraude. Y ahí los culpables, muchas veces, somos nosotros mismos, que ponemos contraseñas demasiado simples o no las cambiamos con la frecuencia recomendada.

El 50% de la población admite haber realizado alguna gestión digital de manera poco responsable, un dato que es preocupante.

Lo que nos dice este informe, es que el objetivo de combatir el cibercrimen no es una cuestión de los bancos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los ingenieros o las redes sociales... Debe ser una responsabilidad compartida por todos porque cada vez que hacemos una transferencia desde el móvil, pagamos con tarjeta o utilizamos una aplicación bancaria, estamos depositando nuestra confianza en el sistema, que es algo delicadísimo.

Vamos a extremar las precauciones, que los malos nunca descansan.