25/05/2026 El euríbor sube, pero la mayoría de hipotecados paga menos que hace dos años

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El repunte del euríbor vuelve a poner el foco sobre las hipotecas, aunque el impacto real es muy distinto al de hace una década. El auge de los préstamos a tipo fijo y la menor deuda de las familias amortiguan el efecto de las subidas.

Susana Burgos pone el foco en las hipotecas, porque el repunte del euríbor en los últimos meses ha vuelto a situar el coste de las hipotecas en el centro del debate económico y ha disparado la "preocupación". Sin embargo, el contexto acutal poco tiene que ver con el de hace una década. "La situación no es comparable", asegura la periodista.

Hasta 2014, el 88% de las hipotecas que se firmaban en España eran a tipo variable, hoy, en cambio, el 76% de los nuevos préstamos hipotecarios se contratan a tipo fijo. Eso significa que la mayoría de quienes han firmado una hipoteca recientemente no se ven afectados por las oscilaciones del euríbor.

Aunque la situación es distinta para los que tienen hipotecas variables. En estos casos, el encarecimiento del euríbor sí tiene un efecto directo sobre las cuotas mensuales. Aun así, lo más "realista" es que con la inflación al alza no es probable que el BCE baje el precio oficial del dinero. que acabó abril en el 2,74% (66 puntos menos que en 2024 y 96 menos que hace dos años).

También hay otro factor que juega a favor de las familias: el endeudamiento se ha reducido prácticamente la mitad en los últimos 15 años, por lo que si hay subidas de cuotas, los hogares están en una posición mejor. Por eso, Burgos, advierte: No creamos algunas noticias que circulan por ahí, ya que la mayoría de las veces el rigor brilla por su ausencia".