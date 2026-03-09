09/03/2026 Marga Prohens: "No hay una voluntad de proteger las fronteras de Baleares"

La presidenta del Governs de les Illes Balears vincula esta inacción del Gobierno de España a unos pactos del Ejecutivo con Marruecos "que ponen a Argelia en el punto de mira".

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, ha charlado con Rafa Latorre desde la Sala Mozart del Auditorium de Palma con motivo del especial de La brújula para impulsar la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 y para conmemorar el aniversario de Trablisa.

Para Prohens, Palma "ya es" Capital de la Cultura porque "lo que se decide el viernes es si tiene un título oficial", pero "que Palma es capital europea y mediterránea de la cultura es un hecho".

Adelanto electoral y relaciones con Vox

Durante su conversación con Rafa Latorre, Marga Prohens ha analizado cuál es la situación política y económica del archipiélago que gobierna en solitario con apoyo de Vox. La presidenta descarta un adelanto electoral porque su situación es "distinta" a la de sus compañeros de Extremadura y Aragón, ya que, a pesar de las "dificultades", han conseguido aprobar unos presupuestos en el mes de julio para 2025: "Ahora estamos con unos prorrogados, pero no tenemos una situación de bloqueo parlamentario […] porque hemos sacado una Ley de Aceleración de Inversiones".

Para la presidenta, los presupuestos que han aprobado para 2025 garantizan un gobierno tranquilo que permita "seguir bajando impuestos" y continuar en su objetivo: "Por cada impuesto que suba Pedro Sánchez, yo tengo la obligación de bajar uno para que los ciudadanos no soporten esa carga fiscal. Tenemos unos presupuestos que nos permiten seguir bajando impuestos y, en contra de lo que se dice, seguir incrementando las inversiones y el gasto público en educación, sanidad y vivienda".

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, con Rafa Latorre | Guiem Ginard

"Vox no puede obligar a que el PP acepte todos sus postulados y tampoco al revés"

Prohens es clara al hablar de su relación con Vox, partido al que dice necesitar para gobernar por la "mayoría parlamentaria que nos da". La presidenta balear considera que las claves de la relación que mantiene con la formación son dos: el respeto mutuo y el respeto por la correlación de fuerzas: "Vox no puede obligar a que el PP acepte todos sus postulados y tampoco al revés". Para ella, "desde el respeto mutuo y desde el respeto a la correlación de fuerzas, es posible llegar a acuerdos. El tono en política es muy importante".

Uno de los acuerdos a los que ha llegado con Vox ha sido la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. La presidenta lo explica de la siguiente manera: "Hace dos legislaturas dimos apoyo a la Ley de recuperación de víctimas de la guerra civil y la dictadura, que se trabajó con el PP desde la oposición y conseguimos un amplio consenso. Otra cosa fue la Ley de Memoria Histórica porque no se persiguió ese consenso".

"Cuando Vox nos plantea la derogación, nosotros dijimos que no era una prioridad, pero es verdad que cuando llegas a pactos, tienes que hacer cesiones y estos pactos tienen que comprometerte", ha explicado. Pero, la clave de cualquier pacto o cesión es el orden constitucional: "No hablo de las cesiones de Sánchez, sino de las rendiciones. Mis líneas rojas son el respeto por el orden constitucional y el respeto por el Estatuto de Autonomía de Baleares".

El aumento de la inmigración ilegal

La presidenta de Baleares ha querido mostrar su preocupación ante el hecho de que la comunidad se haya convertido "en la principal puerta de entrada de la inmigración irregular en Europa. De hecho, Frontex dijo que la ruta Argelia-Baleares es la más peligrosa de la inmigración ilegal, donde hay mafias que hacen negocio, donde cada año pierden la vida decenas de personas y la que tiene rutas que se siguen obviando por parte del Gobierno de España".

Para Prohens, "no hay una voluntad de proteger las fronteras de Baleares", ya que en varias ocasiones han pedido activar Frontex, “como está en Canarias o Andalucía” y no se ha hecho. ¿Cuál es la razón? "Creo que el motivo son estos pactos más o menos ocultos del Gobierno de España con Marruecos que ponen a Argelia en el punto de mira".

"Cuando España rompe de forma unilateral, y en virtud de estos pactos con Marruecos, amistad con Argelia, cuando España, de forma unilateral, cambia la posición histórica que había tenido siempre sobre el Sáhara Occidental, Argelia responde y cómo: con la vía Baleares", ha asegurado.

Luego está el hecho de a quién te diriges, porque en el tema de la inmigración, "el Gobierno está dividido en distintos ministerios. La realidad que yo vivo es que se pasan la pelota los unos a los otros. Primero está Interior, luego Exteriores -que es quien tiene mayor responsabilidad porque la inmigración irregular se para en origen-, en tema de menores no acompañados, hay una ministra de Inmigraciones y otra de Infancia".

Para la presidenta Balear, ya se empieza a notar el efecto de la regularización que hizo el Gobierno de España hace unas semanas: "Es un mensaje contrapuesto al resto de países europeos, que están en unas propuestas de endurecer las políticas contra la inmigración. El mensaje que traslada el Gobierno es muy claro: España es el país al que ir".

La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens | Guiem Ginard

"Intervenir los precios es el único mantra que impone el Gobierno"

Durante la entrevista, también ha habido tiempo para hablar de la crisis de la vivienda y la presidenta balear ha explicado que su comunidad es una de las que más ha crecido en España, lo que está muy vinculado al modelo económico. Por ello, invita a hacer una reflexión al respecto: "No podemos seguir creciendo en volumen. Es insostenible para el territorio, para la economía, para el mercado laboral y para la identidad de este territorio".

Prohens ha reconocido que Baleares ha llegado a un punto de "emergencia habitacional", por ello detalla las medidas tomadas por su Governs para intentar paliar sus efectos.

