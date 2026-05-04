04/05/2026 La educación financiera, la asignatura pendiente en los colegios para evitar disgustos

Susana Burgos aporta su análisis en La Brújula, como cada lunes, sobre la situación económica y financiera actual.

Como cada lunes, en La Brújula hablamos con Susana Burgos, que hoy pone el foco en la educación financiera, "una de las principales prioridades del sector, probablemente la primera". Aunque la experta ha lamentado que "en España, el punto de partida es muy mejorable".

Por eso, ha explicado que lo que hay que hacer es "hacer obligatorias unas cuantas horas en los colegios" sobre esta materia. De esta manera, los jóvenes aprenderán "conceptos básicos" como el ahorro o el presupuesto. Es vital que sean obligatorias porque "lo que no puede ser -ha denunciado- es que según el itinerario que elijan" se puedan graduar en la universidad "sin manejar las herramientas económico-financieras más elementales".

A su juicio, es vital saber de finanzas porque "cuanto más sabemos, menos manipulables somos". También es importante hablar de dinero en casa "de forma natural" para que los niños aprendan sobre el ahorro y cómo gestionar un problema económico en su futuro.

Así las cosas, ha destacado una iniciativa puesta en marcha por el sector bancario. Se trata de la plataforma aulafinancieraydigital.es que "centraliza más de 600 iniciativas diseñadas para todos los perfiles y edades" con vídeos, pódcast y toda clase de recursos interactivos para que todo el mundo sepa manejarse en este ámbito.

"Si no estamos preparados, nos podemos llevar un disgusto. O más de uno, así que merece la pena tomarse en serio la educación financiera", ha concluido.