13/04/2026 Declarar la renta ahora es más fácil: llega el pago por Bizum a Hacienda

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Susana Burgos aborda en 'El foco' esta nueva medida de la que podrán disfrutar todos los españoles

Este lunes ponemos foco en un tema muy ligado a la actualidad: la campaña de la renta. Susana Burgos desgrana en La Brújula una novedad que no pasa desapercibida: "Por primera vez en la historia, si nos sale a pagar, podremos hacerlo a través de Bizum". Según explica, la "Agencia Tributaria ha incorporado este método de pago junto con las tarjetas bancarias tanto en la herramienta tradicional Renta Web como en el renovado servicio Renta Directa".

Hasta ahora, las opciones se limitaban a la domiciliación bancaria o al pago en entidades financieras. "Pero a partir de esta campaña, que comenzó el pasado miércoles, quienes tengan o tengamos que pagar podremos hacerlo de forma inmediata y cómoda a través de Bizum, uno de los sistemas más utilizados por los españoles en nuestro día a día", detalla.

Ahora es posible que los oyentes se pregunten: "¿Y esto aplica también a las devoluciones?". La respuesta es sí, "porque aunque la devolución se siga abonando directamente en la cuenta bancaria indicada por el contribuyente, la incorporación de Bizum agiliza el proceso de presentación de la declaración. Especialmente para quienes opten por la vía exprés de Renta Directa, que podrán utilizar hasta 9 millones de contribuyentes este año, el doble que el año pasado".

Por tanto, como dice Burgos, "ya que tenemos que retratarnos ante el fisco, es de agradecer que nos lo pongan fácil".