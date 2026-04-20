20/04/2026 Bruselas, bajo presión: el sector financiero pide reglas más simples y justas

Susana Burgos analiza en La Brújula la situación de los banca a nivel de la Unión Europea

En La Brújula, como cada lunes, hablamos con Susana Burgos, que pone el foco en la Asociación para los Mercados Financieros en Europa. Lo hace por una clara razón: "Le ha dicho alto y claro a la CE que la prioridad del sector pasa por contar con unas condiciones de competencia equiparables a las de sus rivales a nivel global". Para ello, detalla, "urge completar la Unión Bancaria, que implica tener unas normas simplificadas y armonizadas".

Esto, según Burgos, "es lo que necesitan los bancos para poder financiar el crecimiento y competir tanto dentro como fuera de los 27. Igual que hace falta un fondo de garantía único para que los españoles y los alemanes, por ejemplo, estemos igual de protegidos".

Así las cosas, cuenta Susana Burgos que en respuesta a una consulta que había lanzado Bruselas sobre la competitividad de la industria financiera, el CEO de esta patronal, que se llama Adam Farkas, ha destacado la importancia de que el capital y la liquidez se puedan mover sin trabas. "No se trata de desregular, sino de simplificar el marco regulador", dice. Porque ahora mismo el sistema de gobernanza interna que se exige a los bancos es extremadamente complejo y hasta exagerado a la hora de garantizar que el riesgo se gestiona eficazmente. La igualdad de condiciones con sus homólogos internacionales y la alineación con Basilea resultan imprescindibles para evitar que se impongan normas demasiado estrictas que solo se apliquen en los 27.

Por tanto, este verano conoceremos el informe de Competitividad del sector que está preparando Bruselas y ya veremos si se recogen todas estas inquietudes y demandas. En las entidades, cruzan los dedos.