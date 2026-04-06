06/04/2026 Bizum da el salto definitivo: pagos en tiendas físicas desde mayo

Susana Burgos reflexiona en La Brújula sobre la nueva medida que llega a España para pagar en establecimientos con Bizum

Hoy ponemos el foco en una buena noticia: a partir del próximo mes de mayo se podrá pagar en los comercios físicos a través de Bizum. Hasta ahora se podría utilizar esta aplicación para comprar por internet en más de 100.000 establecimientos, según los datos del año pasado.

Dentro de muy poco lo haremos también en las grandes superficies y en las tiendas de toda la vida. Esto supone un paso de gigante para este método de pago "universal, fácil y seguro", que empezó con el envío instantáneo de dinero entre particulares, pero que no para de crecer, según estamos constatando.

España es líder indiscutible en transferencias inmediatas. Representan más del 70% del total, mientras que en los países de nuestro entorno rondan el 50%. En 2025 superamos los 1.500 millones de operaciones que sumaron un volumen total de 430.000 millones de euros, según ese sistema seguro y de vanguardia, que es Iberpay.

Si nos ponemos a echar cálculos, la potencia de tiro de las transferencias inmediatas supone entre 2 y 4 décimas de nuestro PIB. Con los beneficios que ello conlleva. Porque multiplicar el dinero en circulación y la velocidad a la que podemos disponer de él permite, no solo ahorrar en el transporte de efectivo, sino aflorar economía sumergida. Uno de los caballos de batalla de todos los gobernantes. ¿Quién da más?