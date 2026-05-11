11/05/2026 El BCE alerta sobre el impacto de las stablecoins en la soberanía monetaria europea

Susana Burgos pone el foco en las stablecoins, las monedas digitales impulsadas por Estados Unidos y de las cuales ha advertido la presidenta del BCE.

Susana Burgos ha puesto el foco en La Brújula en las 'stablecoins', las monedas digitales impulsadas por Estados Unidos. Según sus propias palabras, están "creciendo muchísimo" porque sirven para mitigar la volatilidad de las criptodivisas.

Pero, ¿qué son las 'stablecoins'? "Las stablecoins son instrumentos privados con un valor ligado a la deuda pública o al dinero tradicional que permiten beneficiarse de las ventajas de la tecnología blockchain, con menores costes, por ejemplo, para las transacciones transnacionales", ha explicado.

Cabe destacar que en apenas seis años el volumen negociado en este tipo de monedas ha pasado de 10.000 a 300.000 millones de dólares.

"¿Pero cuáles son las consecuencias para Europa y para el euro?", se ha preguntado Burgos. La respuesta es muy sencilla: "Cerca del 98% de las stablecoins están denominadas en dólares", ha indicado. Es por ello que la presidenta del BCE, Cristine Lagarde, ha alertado de "la posibilidad de que perdamos soberanía monetaria y acabemos dolarizando Europa".

Sin embargo, la solución no es promover criptomonedas basadas en el euro, como podría parecer. "La alternativa a las stablecoins son mercados de capitales más profundos e integrados", ha señalado Burgos. Esta es la idea de Lagarde, que es lo que defiende Lagarde. "Aprovechar las ventajas de la revolución digital, pero no importar los inconvenientes", ha resumido.