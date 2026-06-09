09/06/2026 Aula Financiera y Digital cumple cuatro años y presenta 157 nuevas formas de no caer en una ciberestafa

01:59 MIN Aula Financiera y Digital cumple cuatro años y presenta 157 nuevas formas de no caer en una ciberestafa 'EL FOCO' DE SUSANA BURGOS, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO compartir Aula Financiera y Digital cumple cuatro años y presenta 157 nuevas formas de no caer en una ciberestafa Código copiado









La plataforma bancaria de educación financiera amplía un 25% su oferta formativa y pone el foco en la ciberseguridad. Más de 700 recursos gratuitos —vídeos, podcasts y programas— accesibles para cualquier perfil de usuario

Aula Financiera y Digital sopla cuatro velas y lo hace con un regalo para sus usuarios: 157 nuevas iniciativas que amplían su oferta formativa en un 25%. La plataforma, impulsada por la AEB, la CECA y la Unión de Cooperativas de Crédito, refuerza así su apuesta por la educación financiera y digital en un momento en que ambas competencias se han vuelto indispensables para la vida cotidiana. Más de la mitad de estas nuevas propuestas tendrán formato presencial, lo que subraya la voluntad de llegar a quienes todavía prefieren el aula física al clic.

El grueso de los nuevos contenidos, el 56%, se centra en digitalización y ciberseguridad. No es casualidad: el auge de las ciberestafas y la creciente vulnerabilidad de los datos personales han convertido este ámbito en una prioridad formativa urgente. Aula Financiera y Digital responde así a una demanda social real, ofreciendo herramientas concretas para que ciudadanos de todos los perfiles aprendan a protegerse en el entorno digital.

La trayectoria de la plataforma no ha pasado desapercibida. En 2022, apenas dos años después de su puesta en marcha, fue reconocida con el premio "Finanzas para Todos", un galardón concedido conjuntamente por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía. Un aval institucional de peso que certifica la calidad y el alcance de un proyecto que hoy acumula más de 700 iniciativas de acceso inmediato, entre programas, vídeos y podcasts, dirigidas a públicos muy diversos y sobre temáticas que van desde el ahorro hasta la inversión.

La dimensión social del proyecto tampoco es menor. El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables lo señalaba con claridad en su última Memoria Social: "la educación financiera es una herramienta esencial para minimizar las desigualdades y construir un futuro con más oportunidades para la sociedad". Una plataforma gratuita, accesible y avalada institucionalmente que, en tiempos de ciberestafas y analfabetismo financiero, se ha convertido en un recurso cada vez más necesario para la ciudadanía.