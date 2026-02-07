07/02/2026
Mesa de redacción: ¿Por qué hay profesores que no quieren hacer viajes de fin de curso con sus alumnos?
- 52:11 MIN
En la Mesa de Redacción con Marina Martínez Vicens, Aneyma León y Roger de Gràcia nos preguntamos por qué hay profesores que no quieren hacer viajes de fin de curso con sus alumnos, a raíz de la búsqueda que hace un instituto de Vigo de profesores para viajar. También celebramos el día mundial de leer en voz alta y conectamos con las redacciones de Cádiz y Córdoba para conocer la última hora del temporal.
Temas
- Julia en la Onda