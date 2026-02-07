ondacero.es
Julia en la onda

07/02/2026

Mesa de redacción: ¿Por qué hay profesores que no quieren hacer viajes de fin de curso con sus alumnos?

  • 52:11 MIN

JULIA EN LA ONDA

En la Mesa de Redacción con Marina Martínez Vicens, Aneyma León y Roger de Gràcia nos preguntamos por qué hay profesores que no quieren hacer viajes de fin de curso con sus alumnos, a raíz de la búsqueda que hace un instituto de Vigo de profesores para viajar. También celebramos el día mundial de leer en voz alta y conectamos con las redacciones de Cádiz y Córdoba para conocer la última hora del temporal.

Temas

  • Julia en la Onda

