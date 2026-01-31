31/01/2026
El Gabinete: El bulo planetario de que regularizar inmigrantes modifica el censo
- 44:16 MIN
Con Ignasi Guardans, Carolina Bescansa y Víctor Guillot, repasamos la actualidad de la semana con los funerales por las victimas de accidente en Adamuz, las explicaciones de Óscar Puente en el senado, la regularización de inmigrantes y el 'no' a la revalorización de las pensiones y el escudo social de PP, Vox y Junts en el Congreso.
