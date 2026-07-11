11/07/2026 Madre Cruz, Abadesa del Convento de las Bernardas: "Nunca me he arrepentido, a pesar de las dificultades"

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¿Cómo se vive en un monasterio de clausura en el S.XXI?

La Madre Cruz, abadesa del Convento de las Bernardas ha contado en Julia en la onda cómo es la vida de una monja de clausura en el único monasterio que todavía conserva vida monacal en toda la Ribeira Sacra. Llegó al convento hace 46 años y eran 22 hermanas, casi el triple que en la actualidad -ocho- y la más joven tiene 70 años.

A día de hoy la vida monacal no es algo extendido en España, si bien, en su época era distinto. Cuando dijo que quería ingresar al convento, sus padres no se llevaron un disgusto, sino que el problema mayor al que se enfrentaron fueron las 25.000 pesetas que exigían los monasterios. Aunque al final consiguieron el dinero. "Nunca" se ha arrepentido de la decisión, a pesar de haber pasado "muchas dificultades".

A su juicio, lo más importante es cultivar la vocación y lo que más le impulsó a ella a continuar fue conocer las Sagradas Escrituras, porque cuando empezó, se decía todo en latín. "Fue un hallazgo, una luz".

Aunque en el monasterio viven las monjas, puede acudir y hospedarse cualquiera —incluso hombres— que necesite "cambiar de vida, tomar contacto consigo mismo, rezar". "Vienen buscando paz y eso es lo que queremos ofrecer".