26/07/2026 Qué impacto tuvo a nivel global el 11S: "Trump es, en parte, resaca del intervencionismo post 11S"

17:34 MIN Qué impacto tuvo a nivel global el 11S: "Trump es, en parte, resaca del intervencionismo post 11S" JELO EN VERANO compartir Qué impacto tuvo a nivel global el 11S: "Trump es, en parte, resaca del intervencionismo post 11S" Código copiado









El Orden Mundial analiza la actualidad internacional y repasa los principales hitos del primer cuarto del siglo XXI. Empezamos con el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas y el impacto global que tuvo.

Cada verano, buscamos una excusa para hablar de otros asuntos que no están tanto en la agenda de actualidad o que se pueden abordar de manera más reposada. Podemos empezar a hablar de acontecimientos de primeros de siglo, ya que ha pasado un cuarto de este siglo XXI. Por eso, hacemos un repaso a aquellos momentos que lo han marcado, que han influido o que pasarán a la historia como definitorios de una época.

En línea cronológica, empezamos con el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Qué impacto tuvieron a nivel global? ¿Qué cambió y qué no? ¿Cómo de beneficiado o perjudicado salió Estados Unidos? ¿Fue el principio del fin de su hegemonía? ¿Es Trump consecuencia indirecta de lo sucedido en los años posteriores a los ataques?

"El coste político fue muy elevado"

Fernando Arancón y David Gómez analizan en JELO en verano junto a Arturo Téllez estos aspectos y consideran que estos atentados marcaron claramente las décadas posteriores, ya que su repercusión fue tan grande que afectó a infinidad de campos, como el terrorista, ya que a partir de ese momento, el yihadismo internacional se convirtió en el enemigo a combatir.

"Trump es, en parte, resaca del intervencionismo post 11S. EEUU sale de Afganistán de forma atropellada en 2021, casi 20 años después de haber entrado. Si en 2001 echaron a los talibanes, en 2021 se fueron mientras los talibanes volvían a Afganistán", explican. Por tanto, el coste para EEUU fue alto, ya que se gastaron cientos de millones de dólares en financiar la ocupación, mientras que el coste político fue muy elevado con ataques cada día, conteo de bajas poco a poco, sensación de que no podía ganar esos conflictos y que suponía un esfuerzo "inútil y muy caro". Tanto, que, en parte, supuso el principio del fin de la hegemonía estadounidense.