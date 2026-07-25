25/07/2026 La importancia de la cocina: el corazón social de la casa

13:01 MIN La importancia de la cocina: el corazón social de la casa Cocina compartir La importancia de la cocina: el corazón social de la casa Código copiado









Patricia Iglesias y Pedro Reguera reflexionaron sobre la importancia de la gastronomía y la cocina en nuestra vida diaria. Más allá de los alimentos o los utensilios que llenan nuestros hogares, el debate se centró en el papel de la cocina como espacio de convivencia, aprendizaje y transmisión cultural.

La cocina no es un lugar donde únicamente se preparan los alimentos o se almacenan utensilios y aparatos culinarios; también es el entorno donde se construyen relaciones y se comparten conversaciones. Este ha sido el tema de conversación durante la sección del programa JELO con Patricia Iglesias y Pedro Reguero.

En este contexto, la mesa de la cocina aparece como uno de los elementos centrales de la vida doméstica. A su alrededor se celebran reuniones familiares, conversaciones cotidianas y otras más profundas, decisiones importantes y momentos festivos. Más que un simple mueble, representa un punto de encuentro que organiza la vida social dentro del hogar.

Las recetas culinarias: mucho más que un intercambio gastronómico

Durante la sección, también se abordó cómo determinadas recetas culinarias forman parte de una cultura gastronómica ligada al tiempo compartido. Los cocidos, las legumbres, los arroces o los guisos elaborados a fuego lento reúnen a familiares y amigos en torno a una espera común que forma parte del propio ritual de la comida.

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue la función educativa de la cocina. Tradicionalmente, este espacio ha servido para transmitir conocimientos, recetas y costumbres entre generaciones. Platos sencillos y populares, como las tortillas o las croquetas, son ejemplos de una herencia culinaria que se mantiene viva gracias a ese aprendizaje cotidiano.

Cocinar: mucho más que una simple acción

Además, cocinar para otras personas fue interpretado como un acto de cuidado y atención. Preparar una comida no solo implica alimentar, sino también dedicar tiempo y esfuerzo hacia quienes la van a compartir. De esta forma, la cocina se convierte en una herramienta para fortalecer los vínculos personales.

La sobremesa también ocupó un lugar destacado en la reflexión. Muy arraigada a la cultura española, esta tradición convierte la comida en algo más que un simple momento para alimentarse. Las conversaciones posteriores, los recuerdos y las anécdotas compartidas forman parte de la experiencia y, en muchos casos, son lo más recordado de las reuniones familiares o las celebraciones.

Cambio de hábitos

Por otra parte, los participantes en la conversación señalaron que los hábitos están cambiando. Los horarios laborales, la falta de tiempo, las comidas ya preparadas y la creciente oferta gastronómica fuera de los hogares hacen que sea cada vez más difícil coincidir alrededor de la mesa. Incluso se planteó que en el futuro las cocinas pierdan protagonismo dentro de las viviendas.

Ante esta realidad, la conversación dejó una pregunta abierta: si estamos dejando de cocinar y de compartir la mesa por una falta de interés o porque el ritmo actual de vida dificulta mantener estas costumbres.

Sea cual sea la respuesta, la cocina continúa siendo mucho más que un espacio funcional.