25/07/2026 Sharon Corr anuncia que The Corrs preparan un nuevo disco: "Las canciones mantienen el estilo, pero serán muy diferentes"

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La violinista pasa por los micrófonos de JELO en verano para presentar la nueva gira de conciertos que ofrecerá durante el mes de agosto en España y para anunciar que el grupo de hermanos está trabajando en un nuevo trabajo que mantendrá el estilo que ha caracterizado siempre sus canciones.

Treinta años después de la publicación de 'Forgiven, Not Forgotten', el álbum con el que conquistaron al público internacional, The Corrs siguen escribiendo nuevas páginas en su historia. Sharon Corr ha confirmado en una entrevista en el programa JELO en Verano que la banda irlandesa se encuentra inmersa en la grabación de un nuevo trabajo, un disco que mantendrá su estilo y sonido característico, aunque con canciones que son muy diferentes y que sorprenderán.

"Ahora estamos grabando un nuevo disco y está muy bien. Estamos muy contentos con ello", explica la violinista, que asegura que el álbum conservará la mezcla de música tradicional irlandesa junto al pop y al rock que ha definido la trayectoria del grupo. "No será muy diferente, como siempre, tenemos la parte de música tradicional, también pop y rock. No es de estilo muy diferente, pero las canciones sí serán muy diferentes", adelanta.

El regreso discográfico coincide con una nueva gira española que llevará a The Corrs este mes de agosto a Sant Feliu de Guíxols, en Girona, (9 de agosto), Vigo (11 de agosto), Jerez de la Frontera (13 de agosto) y Calvià (15 de agosto).

El violín que marcó la personalidad de The Corrs

Aunque muchos creen que fue su padre quien le enseñó a tocar, Sharon Corr aclara que dio sus primeros pasos con el violín gracias a un sacerdote de su localidad cuando apenas tenía seis años.

Con el tiempo comprendió que aquel instrumento acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad del grupo. "Es un instrumento muy difícil de aprender", reconoce, pero también fue el elemento que aportó "magia" y una personalidad única al sonido de The Corrs. "Era algo muy distinto en nuestra música, era un poco de magia"

Criada en Irlanda, donde la música tradicional forma parte del día a día, Sharon recuerda que crecer rodeada de canciones era lo más natural del mundo. "Estamos acostumbrados desde muy jóvenes, es algo muy normal. Puedes escuchar este tipo de música en todo mi país".

Una familia unida por la música

Trabajar con hermanos durante décadas no siempre resulta sencillo. Sharon admite que, como cualquier familia, también tienen sus diferencias: "Es normal para una familia que estemos peleando bastante", comenta entre risas, aunque subraya que existe un vínculo que siempre termina imponiéndose. "Tenemos algo muy fuerte dentro. La música es algo que puede juntarnos para siempre."

Ese carácter familiar también se refleja sobre el escenario. La violinista asegura que en los conciertos conviven varias generaciones de seguidores. "El año pasado tocamos en Madrid y entre el público había niños de dos años, gente de 80, de 40 o de 50. La música que hacemos nosotros es muy de la verdad, de la familia".

La experiencia en solitario y el compromiso social

Además de su carrera con The Corrs, Sharon ha publicado tres discos en solitario, una etapa que le permitió explorar otras facetas musicales: "Cuando estuve en solitario, fui totalmente responsable de todo. Me gusta mucho tocar el piano sobre el escenario, además del violín y cantar. Es algo muy diferente."

Uno de esos trabajos nació tras un viaje humanitario a Tanzania con Oxfam. Allí convivió con mujeres que sufrían situaciones extremas de violencia y pobreza, una experiencia que dejó una profunda huella en ella: "Hemos visto cosas que no puedes creer", recuerda.

Ese tipo de reflexiones también estará presente en el próximo disco de The Corrs. Según explica, las nuevas canciones hablarán "de la vida, de cómo está ahora, de los cambios en el mundo, pero también del amor".

España, un segundo hogar

La relación de Sharon Corr con España va mucho más allá de los conciertos. La artista lleva años viviendo en Madrid, una ciudad de la que se enamoró después del enorme éxito que The Corrs cosecharon en nuestro país durante los años noventa. "Es una relación muy importante con el público español", asegura. "Yo vivo en Madrid porque he caído enamorada de España".

Para la artista, españoles e irlandeses comparten una forma parecida de entender la vida. "Tenemos mucho en común y aquí me he sentido como en familia. La gente es muy abierta, muy amable y, si necesitas ayuda, lo hacen inmediatamente. Es muy especial."

Mientras ultiman su nuevo trabajo de estudio, The Corrs volverán a recorrer este verano los escenarios españoles con un repertorio que combinará sus grandes éxitos con canciones de sus últimos discos. La invitación de Sharon es clara: "Hacemos todos los hits y también cosas de nuestros otros discos. Tienes que venir".