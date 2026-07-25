Entrevista a Emma Suárez y Miguel Ángel Jiménez

25/07/2026 Emma Suárez sobre trabajar con Willem Dafoe: "Ha sido un regalo para mi carrera y para mi trayectoria"

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La actriz presenta en JELO en Verano junto al director Miguel Ángel Jiménez la película El anfitrión en la que comparte pantalla con Willem Dafoe.

La actriz Emma Suárez ha pasado por los micrófonos de Onda Cero en el programa JELO en Verano para presentar la película El anfitrión, estrenada el pasado 24 de julio, en la que comparte pantalla con el actor Willem Dafoe. La actriz ha repasado algunos momentos de la película dirigida por Miguel Ángel Jiménez, una película que narra cómo un magnate griego celebra el cumpleaños de su hija en un evento rodeado de lujos que desencadena unos sucesos inesperados que sacuden sus vidas.

La actriz ha confesado en la entrevista con el presentador Arturo Téllez que trabajar junto al intérprete estadounidense ha sido uno de los momentos más destacados y un "regalo" para su carrera y trayectoria. Además, Suárez ha añadido que esta película ha sido una experiencia que no va a olvidar nunca, ya que, para ella, Dafoe es uno de sus referentes.

En general, la actriz ha concluido la entrevista recordando el privilegio que ha supuesto formar parte de este proyecto junto a un reparto que encabeza un artista como Willem Dafoe con el que ha desarrollado "muchísima química".