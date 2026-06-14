14/06/2026 Programa de Gente viajera desde Cabezabellosa en Cáceres

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Arrancamos este programa de Gente viajera con Carles Lamelo desde Cabezabellosa en Cáceres para descubrir algunos de sus rincones más sorprendentes, desde las aguas del embalse de Gabriel y Galán hasta el histórico poblado de Granadilla. Hablaremos también del potencial turístico de la provincia con Luis Fernando García Nicolás y nos iremos después hasta Dubái para seguir soñando con grandes destinos. En la segunda hora pondremos rumbo a las avenidas más icónicas para ir de compras por el mundo con Elena del Amo, conoceremos el singular Museo del Cabrero en Cabezabellosa y haremos parada gastronómica entre aceites, quesos y vinos de referencia. Viajaremos después a los curiosos palacios para pájaros de Estambul y a Guadalajara, en México, antes de cerrar el programa con una de las experiencias más emocionantes del día: sobrevolar la Sierra de Gredos en parapente junto a pilotos expertos y disfrutar de una auténtica dosis de aventura con vistas espectaculares.

En este programa de Gente Viajera, Carles Lamelo y todo el equipo se han trasladado hasta Cabezabellosa, un municipio del norte de Cáceres, para descubrir sus rincones ocultos y las actividades que están llevando a cabo para impulsar la zona, tan afectada por los incendios del verano pasado.

Entrevista al vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cáceres

Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, ha destacado el potencial turístico de la provincia. Entre los proyectos más relevantes señaló la recuperación del embalse de Gabriel y Galán, donde se pondrá en marcha un barco solar con capacidad para 63 pasajeros y se construirá un embarcadero. Según explicó, "uno de los proyectos más importantes es la introducción de un barco solar de 63 plazas para poder hacer diferentes rutas, tiene muchísimos atractivos".

El vicepresidente tercero de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás | Onda Cero

El responsable provincial ha subrayado que esta nueva infraestructura permitirá disfrutar de una experiencia respetuosa con el entorno natural gracias a una embarcación "completamente silencioso", capaz de acercarse a las orillas, observar aves y contemplar la ciudad de Granadilla. García Nicolás aseguró que la travesía "contemplativa y agradable para quien la haga".

Además, ha destacado la apuesta por el turismo cultural y astronómico en Cáparra, donde se desarrollan nuevas actuaciones junto al arco romano, entre ellas un centro de recepción del peregrino vinculado a la Ruta de la Plata.

El vicepresidente también ha puesto en valor otros proyectos estratégicos para la comarca, como la futura tirolina de dos kilómetros en La Garganta, que ha calificado como uno "de los proyectos más ambiciosos" de la Diputación de Cáceres. Asimismo, ha recordado el impulso que suponen los trenes turísticos temáticos promovidos junto a Renfe, que, en sus palabras, "nos están posicionando muy bien a nivel nacional".

Entrevista a la alcaldesa de Cabezabellosa

Por su parte, la alcaldesa de Cabezabellosa, María Ángeles Talaván, ha revindicado en una entrevista el valor de las tradiciones como motor para dinamizar el municipio y atraer visitantes. La regidora ha destacado el éxito del mirador local, cuya inauguración superó todas las expectativas de afluencia. "No se pensaba que tuviera tanta repercusión", afirmó, recordando que la llegada masiva de visitantes provocó inicialmente "un buen caos" en un pueblo de calles estrechas y escaso aparcamiento.

Mirador de Cabezabellosa (Cáceres) | Contenido cedido para branded

Entre los principales atractivos turísticos, Talaván ha señalado el mirador, conocido por sus atardeceres, y el Museo del Cabrero, actualmente en rehabilitación tras verse afectado por el incendio de Jarandilla del pasado verano. El espacio se transformará en un centro de interpretación con el objetivo de "hacer un pequeño homenaje a los cabreros de la zona". La alcaldesa ha comentado la importancia de las Jornadas del Cabrero, cuya décima edición recrea oficios y costumbres tradicionales con la participación de todo el pueblo.

Así las cosas, la regidora municipal ha alabado la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza de la localidad, con actividades previstas para julio como una ruta ciclista solidaria y una marcha senderista seminocturna al Pico Pitolero. En el apartado gastronómico, animó a conocer productos y encuentros tradicionales vinculados al hornazo belloso, el turrón del pobre o los hartabellacos. El objetivo de estas iniciativas es "recuperar todas las tradiciones que se hacían antes en el pueblo".